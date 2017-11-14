Las actividades de este miércoles 10 de julio, por Cañada Invernal

DIBUJERÍA

A las 14 y a las 16hs. VÍa Mágica.

Taller de Dibujo para las Infancias. A cargo de Lucas Rivero.

Inscripciones al 421920 de 7 a 13 hs.

CINE PARA LAS INFANCIAS

14 hs en Casa del Bicentenario.

Natacha. De Eduardo Pinto y Fernanda Ribeiz.

Sinopsis: Natacha y su amiga Paty emprenden una misión juntas: demostrar que los perros ven colores.

Basada en libro "Natacha" de Luis Pescetti.

Entrada libre hasta agotar capacidad de la sala.

ENTRETEJIENDO LAZOS

18 hs. CIC

Área de niñez y adolescencia municipal.