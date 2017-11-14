Interes General

Actividades por las fiestas Patronales de San Cayetano

Policiales

Una condena efectiva y dos condicionales para quienes robaban autos con inhibidor de señal

Deportes Fútbol

Federal A: Sportivo cayó en Río Cuarto

Política

Chale: “Acompañamos el reclamo porque es justo”

Policiales

Policiales

Accidente en la autopista provocó desvío a la 9

Interes General

Deportes, Fútbol

Institucionales

Aceros Cufer en la búsqueda de operario

Institucionales

El Municipio está realizando diferentes trabajos de obras y servicios

Educación, Institucionales

Dictarán una capacitación sobre Introducción en Finanzas personales

Institucionales

Pablo Esci presentó su libro “Cabeza dominante, voluntad determinante”

Policiales

Lo detuvieron mientras acarreaba lo que había robado de un auto estacionado

Policiales

Robaron otra moto de una vereda

Policiales

Entraron a robar a un galpón en zona sur

Policiales

Le robaron a un distribuidor cañadense mientras trabajaba en Correa

Deportes, Fútbol

Clausura: Goleadas de América y ADEO

Policiales

Incendio en campo y más de tres horas de lucha contra el fuego

Regionales

En concierto: Leda Bergonzi llega a la zona

Correa se postula como capital provincial de la danza folklórica

La fábrica de asientos de bicis vende sus máquinas para pagar indemnizaciones

Comenzó la capacitación en Inseminación Artificial por la Escuela de Oficios de Iriondo

Provinciales

Créditos Nido: con más de 30 mil inscriptos, el miércoles cierra el plazo para anotarse

Cuarto intermedio por la paritaria docente

En octubre arrancan en la provincia los juicios por jurado

Infraestructura escolar: La Provincia anunció una inversión récord en 2024

