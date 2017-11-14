Las actividades de este miércoles 10 de julio, por Cañada Invernal
DIBUJERÍA
A las 14 y a las 16hs. VÍa Mágica.
Taller de Dibujo para las Infancias. A cargo de Lucas Rivero.
Inscripciones al 421920 de 7 a 13 hs.
CINE PARA LAS INFANCIAS
14 hs en Casa del Bicentenario.
Natacha. De Eduardo Pinto y Fernanda Ribeiz.
Sinopsis: Natacha y su amiga Paty emprenden una misión juntas: demostrar que los perros ven colores.
Basada en libro "Natacha" de Luis Pescetti.
Entrada libre hasta agotar capacidad de la sala.
ENTRETEJIENDO LAZOS
18 hs. CIC
Área de niñez y adolescencia municipal.